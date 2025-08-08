Auto investe un mezzo dei carabinieri e poi si ribalta lungo la Circonvallazione: due feriti e traffico in tilt

Catania

Ad aver avuto la peggio il conducente dell'automobile

Viaggiava a bordo di un’auto lungo la Circonvallazione di Catania, in direzione Misterbianco, quando è finito violentemente contro un’auto dei Carabinieri, che usciva in quel momento da una traversa. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato, poco dopo le 14,00, all’altezza del rifornimento della Esso. L’automobilista, che è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale, si è ritrovato con il mezzo ribaltato subito dopo l’impatto. Ad essere rimasto ferito ad una spalla anche uno dei due carabinieri che si trovava all’interno della gazzella.