Catania
Auto investe un mezzo dei carabinieri e poi si ribalta lungo la Circonvallazione: due feriti e traffico in tilt
Ad aver avuto la peggio il conducente dell'automobile
Viaggiava a bordo di un’auto lungo la Circonvallazione di Catania, in direzione Misterbianco, quando è finito violentemente contro un’auto dei Carabinieri, che usciva in quel momento da una traversa. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato, poco dopo le 14,00, all’altezza del rifornimento della Esso. L’automobilista, che è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale, si è ritrovato con il mezzo ribaltato subito dopo l’impatto. Ad essere rimasto ferito ad una spalla anche uno dei due carabinieri che si trovava all’interno della gazzella.
Il traffico automobilistico, andato subito in tilt, è stato deviato su via Grassi con lunghe code che si stanno registrando lungo la Circonvallazione.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA