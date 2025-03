Auto non rispetta lo stop e finisce contro un altro mezzo: sei feriti a Palermo

Incidente

Lo scontro tra una Lancia Y e una Bmw

Sei feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte all’incrocio tra via Campolo e via Serradifalco, a Palermo, dove una Lancia Y e una Bmw si sono scontrate. Una delle due auto non ha rispettato lo stop e l’impatto è stato violento. Sono rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118 i due occupanti della Bmw e i cinque della Lancia Y.

Quest’ultima, guidata da un ragazzo di 21 anni (S. G. le iniziali), stava percorrendo via Serradifalco in direzione di via Giovan Battista Lulli mentre l’altra auto guidata da un 29enne (M. F.), stava scendendo lungo via Campolo. Per cause ancora da accertare le due auto si sono scontrate.L’impatto è stato molto violento. Le vetture sono finite a diversi metri di distanza dal punto in cui è avvenuto lo scontro. Illeso il conducente della Bmw. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

