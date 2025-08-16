Auto pirata travolge tre giovani: morto un sedicenne. Dopo ore si costituisce l’automobilista

la tragedia

La vittima era in compagnia del fratello gemello e di un amico

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere stato falciato da un’auto pirata sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. Il fatto intorno alle 3.30. Il giovane si trovava a bordo strada assieme al fratello gemello e ad un amico. Quest’ultimo è rimasto ferito nell’impatto ma non è in pericolo di vita.

La Polizia stradale di Latina è intervenuta subito dopo l’impatto. Immediatamente sono scattate le ricerche dell’auto che non si è fermata a prestare i soccorsi. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti nella zona con l’obiettivo di individuare la targa e risalire al proprietario del mezzo.