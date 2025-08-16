la tragedia
Auto pirata travolge tre giovani: morto un sedicenne. Dopo ore si costituisce l’automobilista
La vittima era in compagnia del fratello gemello e di un amico
Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere stato falciato da un’auto pirata sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. Il fatto intorno alle 3.30. Il giovane si trovava a bordo strada assieme al fratello gemello e ad un amico. Quest’ultimo è rimasto ferito nell’impatto ma non è in pericolo di vita.
La Polizia stradale di Latina è intervenuta subito dopo l’impatto. Immediatamente sono scattate le ricerche dell’auto che non si è fermata a prestare i soccorsi. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti nella zona con l’obiettivo di individuare la targa e risalire al proprietario del mezzo.
Si è costituito l'uomo alla guida dell'auto che la scorsa notte ha investito tre ragazzi sul bordo della strada che collega San Felice al Circeo con Terracina, in provincia di Latina, uccidendo un sedicenne. Si tratta di un uomo di 49 anni.