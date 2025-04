Auto prende fuoco a Paternò provocando momenti di panico

Nel Catanese

Il conducente per fortuna è sceso dall’auto in tempo rimanendo così illeso

Momenti di panico oggi intorno alle 12,45 in via Moncada, nelle vicinanze della chiesa di Santa Barbara a Paternò, nel Catanese, per un’auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma il conducente per fortuna è sceso dall’auto in tempo rimanendo così illeso e non ci sono stati per fortuna feriti o persone intossicate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, che si sono occupati delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del mezzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA