Auto rubate a Catania trovate in due depositi in Centro e a Zia Lisa: alcune restituite ai proprietari

Carabinieri

Due depositi di auto rubate sono stati scoperti a Catania dai carabinieri nel centro storico della città e nel quartiere Zia Lisa. Vi sono stati trovati numerosi veicoli e parti di auto risultati essere oggetto di furto: una Range Rover Sport e una Jeep Renegade e Fiat Panda, tutte rubate tra luglio a settembre. Le auto erano in garage di strutture fatiscenti e abbandonate utilizzati all’insaputa dei proprietari e chiusi con lucchetti istallati dai malviventi.