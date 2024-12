Auto si ribalta a Mascalucia: morta la persona che era alla guida

Nel Catanese

L'incidente autonomo non avrebbe coinvolto altri mezzi e persone

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Mascalucia in provincia di Catania. In via Etnea una Mini Cooper, per cause che non sono state ancora accertate, si è ribaltata e per la persona che era alla guida non c’è stato nulla da fare. Della vittima non si conosce l’identità. Non è chiaro se a causare l’incidente autonomo, che non avrebbe coinvolto altri mezzi e persone, sia stato un malore improvviso o una distrazione o qualche altra causa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del corpo dalle lamiere del veicolo e nella messa in sicurezza dell’area.

