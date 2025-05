Auto si ribalta sull’A18 dopo lo scontro con un’altra vettura: nessun ferito ma lunghe code in direzione Catania

L'INCIDENTE

Il sinistro si è verificato al km 59+850 poco dopo lo svincolo di Giarre

Incidente stradale in A18 oggi pomeriggio poco dopo le 16, ancora una volta nel tratto tra Giarre e Catania, poco dopo lo svincolo di Giarre al km 59+850. In collisione – per cause in fase di accertamento- un’Audi e una Toyota. Nel rocambolesco impatto la Toyota si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.

Fortunatamente, nessuno dei giovanissimi passeggeri ha riportato ferite gravi: tutti sono usciti illesi dal veicolo che si è ribaltato. Ma nel tratto teatro dell’incidente si registrano lunghe code in direzione Catania

