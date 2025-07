Autobotte carica di gasolio si ribalta sull’A18: mattinata di lunghe code in autostrada

L'INCIDENTE

Coinvolto anche un suv di colore nero. Ore di passione per gli automobilisti

Code e rallentamenti questa mattina sulla A18, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo. Un’autobotte che trasportava gasolio e che viaggiava verso Messina, per cause ancora da accertare, si è ribaltata frapponendosi sulle due carreggiate, sul guardrail centrale. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso da un’ambulanza del 118.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos che ha competenza lungo il tratto autostradale e che indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Coinvolto anche un suv di colore nero. Ore di passione per gli automobilisti, con le corsie che non sono state chiuse completamente, ma che a causa del restringimento hanno creato due imbuti opposti che hanno costretto a pesanti rallentamenti del traffico.

