Autocisterna carica di gasolio si ribalta sulla Ss 192 in territorio di Paternò

L'INCIDENTE

È stato necessario l'intervento del vigili del fuoco per contenere una perdita di carburante

Autocisterna carica di gasolio si ribalta sulla Ss192. Non ci sono feriti, ma solo una lieve perdita di carburante. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania , questa mattina poco dopo le 9,30: supportati dal personale del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) inviato dalla Sede Centrale, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Statale 192, al km 63+600, nei pressi del bivio Iannarello, sul territorio di Paternò (Catania).

L’autocisterna in questione, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente di strada ribaltandosi su un fianco. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e hanno contenuto una modesta perdita di carburante dal passo d’uomo della cisterna.