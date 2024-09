Autocisterna si ribalta sulla statale 192 a Belpasso: autista ferito e traffico in tilt

Incidente

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nel pomeriggio, per un incidente stradale verificatosi sulla SS192 al km 70, sul territorio del Comune di Belpasso, in provincia di Catania. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è ribaltata un’autocisterna che trasportava 10.000 litri di gasolio e 10.000 litri di benzina.

Nonostante il ribaltamento non si sono verificare perdite di prodotto. I vigili del fuoco intervenuti, hanno messo in sicurezza lo scenario e assistito le operazioni di travaso effettuate su altre due cisterne. Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118.