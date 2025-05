Automobilista perde la vita sulla statale per Salemi, traffico in tilt sulla Centro Occidentale Sicula

Cronaca

Sul posto i funzionari Anas e i soccorritori

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un’automobile, al momento si registra traffico rallentato sulla strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, al km 42,550 ed in entrambe le direzioni, in località Salemi, nel trapanese. Lo rende noto Anas.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha perso la vita il conducente dell’auto.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

