Autostrada A20 chiusa per un incidente mortale: scontro tra motociclisti, una vittima

L'incidente

L'elicottero non è potuto atterrare per il forte vento

Incidente mortale sull’autostrada a20 in direzione Messina all’altezza di Barcellona Pozzo di Gotto. A perdere la vita un motociclista di 45 anni. Il centauro si è scontrato con un altro motociclista rimasto ferito e trasportato in ospedale.

L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalla Polizia stradale, si è verificato intorno alle 11. La vittima sarebbe stato in gruppo con altri motociclisti tra cui il ferito trasportato all’ospedale di Milazzo. Sul luogo dell’incidente è stato chiamato l’elisoccorso. Il forte vento però ha impedito l’atterraggio in autostrada dell’elicottero, che è dovuto rientrare a Messina. Il tratto autostradale è stato quindi chiuso momentaneamente per consentire il trasporto del 45enne al Policlinico di Messina.

