Aveva a casa 138 paia di scarpe di marca perfettamente contraffatte: 22enne denunciato a Catania

CARABINIERI

La vendita delle calzature false avrebbe generato un guadagno illecito stimato in circa 7.000 euro

Su una bancarella allestita nei pressi della fiera di Catania vendeva da giorni diversi tipi di scarpe di noti brand internazionali a per 50 euro al paio. Ma la sua attività non è passata inosservata. Il giovane un 22enne di origini straniere, residente a Catania, è stato infatti denunciato dai carabinieri della compagnia di piazza Dante per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Dopo aver monitorato per qualche giorno i Carabinieri l’altra sera hanno deciso di recarsi presso la sua abitazione per procedere ad una perquisizione. Nell’appartamento, il ragazzo aveva nascosto ben 138 paia di scarpe palesemente contraffatte, con tanto di scatola riportante colori e loghi uguali alle originali, che avrebbe generato un guadagno illecito stimato in circa 7.000 euro.

Per il 22enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre tutta la merce, che probabilmente sarebbe stata destinata ai regali di Natale, è stata sequestrata per la successiva distruzione .