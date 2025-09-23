L'intervento della polizia
Aveva dosi di crack con sé e anche in casa: arrestato a Palermo un 19enne
L'episodio in via Ottavio d’Aragona: alla vista degli agenti aveva cercato di liberarsi del "carico"
Aveva con sé delle dosi di crack, e altre sono state trovate in casa sua: un 19enne palermitano è stato arrestato dagli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia di Stato. A bordo di uno scooter di grossa cilindrata, il giovane è stato intercettato da una pattuglia di polizia in via Ottavio d’Aragona in orario serale. Notati gli agenti, il giovane ha arrestato la marcia e, goffamente, ha cercato senza riuscirci di liberarsi di un carico trasportato di natura non meglio precisata, piegandosi ed armeggiando tra le auto in sosta.
Gli agenti non lo hanno perso di vista, e poi lo hanno raggiunto e perquisito. Addosso, ben celate tra gli indumenti intimi, aveva occultato dosi di crack e, nel borsello aveva anche 200euro, presunto provento di spaccio già avvenuto.
La perquisizione è stata estesa all’abitazione presso la quale risedeva ove sarebbero state rinvenute altre dosi di crack e materiale per il confezionamento per un peso complessivo di 55 grammi, lordi. Le fasi del rinvenimento domiciliare del crack, avvenute anche grazie alla preziosa collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato, sono state ostacolate dall’attiva resistenza opposta dal fermato che, per questo motivo, dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA