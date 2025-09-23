Aveva dosi di crack con sé e anche in casa: arrestato a Palermo un 19enne

L'intervento della polizia

L'episodio in via Ottavio d’Aragona: alla vista degli agenti aveva cercato di liberarsi del "carico"

Aveva con sé delle dosi di crack, e altre sono state trovate in casa sua: un 19enne palermitano è stato arrestato dagli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia di Stato. A bordo di uno scooter di grossa cilindrata, il giovane è stato intercettato da una pattuglia di polizia in via Ottavio d’Aragona in orario serale. Notati gli agenti, il giovane ha arrestato la marcia e, goffamente, ha cercato senza riuscirci di liberarsi di un carico trasportato di natura non meglio precisata, piegandosi ed armeggiando tra le auto in sosta.

Gli agenti non lo hanno perso di vista, e poi lo hanno raggiunto e perquisito. Addosso, ben celate tra gli indumenti intimi, aveva occultato dosi di crack e, nel borsello aveva anche 200euro, presunto provento di spaccio già avvenuto.