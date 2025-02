Aveva in casa fucili e munizioni ma senza porto d’armi: 38enne arrestato a Zafferana Etnea

CARABINIERI

Un colpo d'arma da fuoco udito da una pattuglia ha fatto scattare la perquisizione

In casa nascondeva fucili e munizioni, in manette un 38enne incensurato. La vicenda trae origine da una attività dei carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea. I militari durante un servizio di perlustrazione nelle aree rurali del paese etneo, hanno udito l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Le immediate verifiche hanno consentito di individuare il punto esatto da cui erano stati esplosi quei colpi, intuendo che proveniva dall’abitazione di un 38enne, una villetta circondata da ampi spazi verdi.

L’immediata sinergia informativa con la Centrale Operativa, ha consentito ai carabinieri di accertare che l’uomo non era in possesso di alcun porto d’armi né di autorizzazioni alla detenzione di fucili o pistole. Da qui la decisione di accedere in quella casa con l’ausilio del nucleo Cinofili di Nicolosi. I carabinieri hanno adottato le necessarie misure di sicurezza e il fiuto infallibile dei cani “King” e “Loki”, addestrati per la ricerca di armi ed esplosivi, ha fatto la differenza.

A quel punto, è scattata la perquisizione nell’abitazione per la ricerca delle armi, ed in effetti, in cucina, nascosto nella legnaia di un antico forno, i militari hanno scovato un fucile automatico calibro 12, con matricola abrasa, a 5 colpi. L’ispezione dell’arma ha accertato che nel serbatoio c’erano soltanto 4 delle cartucce previste, a riprova che una era stata già sparata e, verosimilmente, era stata proprio quella a produrre il rumore udito dalla pattuglia.