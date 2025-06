Aveva nascosto la droga nel filtro di un’aspirapolvere: spacciatore romeno arrestato a Giarre

Nel Catanese

I Carabinier lo avevano prima notato mentre in strada stava dialogando con due acquirenti. Successivamente i controlli sono stati estesi all'abitazione dell'uomo

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giarre che, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati tra cui quelli sulla droga, hanno tratto in arresto un 25enne di origini romene, residente a Giarre, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle successive fasi processuali.

In particolare, i fatti si sono verificati in via Mariannina Coffa quando, intorno alle 18.30, i Carabinieri della Stazione di Giarre, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un’auto ferma a lato della carreggiata, nei pressi della quale due persone, con atteggiamento guardingo, stavano dialogando attraverso il finestrino con l’uomo alla guida. Insospettiti da tale circostanza, i militari hanno quindi deciso di fermarsi, posizionandosi in modo defilato, per osservare a distanza l’evolversi della situazione.

In effetti, di lì a poco, l’equipaggio ha assistito al classico “scambio” tra l’uomo alla guida del mezzo e uno dei due soggetti, durante il quale veniva ceduto un involucro in cambio di denaro. Ritenendo che si potesse trattare di una cessione di sostanza stupefacente, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti, bloccando e mettendo in sicurezza tutti i presenti, che sono stati poi sottoposti a perquisizione.

Nella tasca di uno dei due acquirenti gli investigatori dell’Arma hanno effettivamente trovato un involucro contenente oltre 5 grammi di hashish mentre, l’analoga ricerca a carico del 25enne, ha portato al rinvenimento di alcune dosi di marijuana ed hashish, rispettivamente di circa 6 la prime e 3 grammi le seconde, nonché alla somma di 240,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A questo punto, i Carabinieri, ritenendo che l’uomo potesse occultare ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente presso la propria abitazione, ubicata nei pressi di via Della Regione, hanno esteso la perquisizione anche al suo domicilio. Nel corso dell’attività, gli operanti hanno rinvenuto, occultata all’interno del filtro di un’aspirapolvere, una busta contenente ben 45 grammi di hashish e oltre 100 grammi di marijuana, nonché il materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione. Il pusher, naturalmente, è stato arrestato e i due acquirenti segnalati alla Prefettura quali assuntori.