Avvolta dalle fiamme in un distributore di benzina: morta 40enne tra Agrigento e Favara

Indagini

Pare che la vittima stesse per fare benzina ad un impianto self service quando si sarebbe sprigionato l'incendio

Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil in contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara, nell’Agrigentino. Il cadavere carbonizzato di una donna, Valeria Di Gloria, – una quarantunenne di Favara – è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.La salma è stata trasferita al cimitero di Favara e l’impianto è stato sequestrato. I carabinieri hanno verificato la presenza e il funzionamento degli impianti di video-sorveglianza per stabilire cosa sia successo.

