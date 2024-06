Movida violenta a Catania, sei giovanissimi seminavano il panico in discoteca: arrestati dalla polizia

Le indagini

Le aggressioni e i pestaggi all'inizio dell'anno. Emessi anche sei Daspo Willy

Sono sei i giovanissimi catanesi arrestati dalla polizia nell’ambito dell’operazione denominata “Disco gang”: sono ritenuti i componenti di una baby-gang specializzata in violente aggressioni all’interno di alcune discoteche della città.

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica etnea, hanno ricostruito la dinamica dei pestaggi ai danni di vittime prese di mira per futili motivi e/o senza un’apparente ragione, in occasione di serate della movida catanese. Per i destinatari della misura il questore Giuseppe Bellassai ha emesso altrettanti Daspo Willy.