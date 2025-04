Bagheria, violento scontro auto-scooter a un incrocio: muore 25enne

INCIDENTE STRADALE

La vittima è il giovane Andrea Santalucia, le sue condizioni sono apparse subito gravi

Un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un’auto in via Filippo Buttitta, a Bagheria (Palermo). L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri all’incrocio con via Leoncavallo.

L’impatto tra la Lancia Y e la Honda Sh guidata da Santalucia sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, ma la dinamica non è ancora chiara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al Civico, dove è deceduto.