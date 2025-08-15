Bagnino perde la testa e comincia a picchiare persone a Sant’Alessio Siculo, poi brandisce un coltello: fermato a fatica dalla polizia

IL FATTO

Il giovane ha raggiunto la Statale 114 mentre alcuni volenterosi cercavano di bloccarlo e un operatore ecologico è riuscito a disarmarlo

Un bagnino di 23 anni stamani è andato in escandescenza questa mattina a Sant’Alessio Siculo (Me) e ha perso la testa ferendo diverse persone, con calci e pugni prima di essere bloccato a fatica dalle Forze dell’ordine. il giovane si è scagliato contro chiunque gli capitasse davanti nel centro del paese e a farne le spese sono stati un uomo in sella al suo scooter, caduto a terra, e altre persone, una delle quali conoscendolo ha provato a calmarlo. Ma per tutta risposta l’uomo ha continuato a sferrare pugni e calci a chiunque tentasse di farlo ragionare, fin quando è entrato all’interno di una pescheria e ha afferrato un grosso coltello.