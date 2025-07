Bambina di 11 anni morta a Palermo: segni sul collo, ma per ora si esclude l’omicidio. Disposta l’autopsia

La tragedia

La benzina di cui aveva intrisi i vestiti potrebbe esserle stata somministrata per errore da un altro minore

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte della bimba di 11 anni deceduta in ospedale, a Palermo, la scorsa notte. La piccola aveva segni sul collo e gli abiti intrisi di benzina. Ma allo stato, sembra esclusa l’ipotesi dell’omicidio, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. La madre, una donna di 31 anni che ha altri 4 figli, tutti minorenni, e il nuovo compagno, che ieri non era in casa, sono stati interrogati dalla polizia. La bambina, oltre ad essere epilettica, soffriva di una gravissima encefalite ed era paralizzata.