Bambina morta a Palermo, attivato il Pronto Intervento Sociale per la famiglia

Dopo la tragedia

Il servizio del Comune si occuperà dei fratellini: la mamma di 31 anni ha altri quattro figli.

Per la famiglia coinvolta nella morte della bimba di 11 anni di Palermo si è attivato il Pronto Intervento Sociale (PrInS) del Comune che fa capo all’assessorato guidato da Mimma Calabrò. Il servizio si occuperà dei fratellini. La mamma di 31 anni ha altri quattro figli. Gli assistenti sociali insieme all’equipe di intervento, in coordinamento con la procura, hanno disposto il trasferimento urgente dei piccoli in una casa famiglia.

Il PrInS, servizio attivo 24 ore su 24, è stato concepito proprio per situazioni come questa: emergenze sociali che richiedono una risposta rapida e coordinata tra enti, sanitari e forze dell’ordine. Il team ha fornito supporto immediato, avviando la presa in carico dei minori in un contesto protetto, mentre l’abitazione di famiglia è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti investigativi.

