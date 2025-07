Bambina morta a Palermo, sequestrata la casa e una bottiglietta di benzina

Il caso

Gli agenti sono intervenuti già ieri notte, riferiscono i vicini

È sotto sequestro la casa della bimba di 11 anni morta ieri in ospedale a Palermo. Si tratta di una palazzina a un piano.«Ieri notte sono venuti gli agenti di polizia e sono stati diverse ore dentro l’abitazione. Altro non sappiamo»., dicono i vicini. Nessuno si sarebbe accorto di quanto accaduto, nè della corsa in ospedale della madre della piccola, già gravemente malata, che potrebbe aver bevuto della benzina. Gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato una bottiglietta di benzina nell’appartamento.

