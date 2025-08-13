Bambino di 6 anni azzannato da un alano preso in affido da un canile: operato alla testa

l'aggressione

Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso

Un bambino di sei anni è stato azzannato da un alano a Torricella del Pizzo, in provincia di Cremona. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo si sarebbe avvicinato all’animale di proprietà della famiglia (che ha preso in affido da un canile due esemplari di questa razza) per giocare, ma il cane avrebbe avuto una reazione improvvisa, mordendolo al capo e procurandogli lesioni lacero contuse. Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le condizioni del bimbo non destano particolare preoccupazione.

