Bancarotta fraudolenta, denunciati 2 imprenditori di Bagheria

Nel Palermitano

I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno eseguito un provvedimento del gip di Termini Imerese con cui sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta due imprenditori bagheresi ed è stato disposto, nei confronti di uno di questi, il sequestro preventivo della somma complessiva di 360 mila euro nonché l’applicazione della misura interdittiva all’esercizio dell’attività imprenditoriale.Secondo le indagini i due imprenditori avrebbero pilotato il fallimento di un’azienda che opera nel commercio di capi di vestiario e calzature. Le attività distrattive avrebbero generato un passivo di quasi due milioni di euro rimasto insoluto anche a causa dell’assenza di un patrimonio aggredibile da parte dei creditori.L’amministratore della società fallita, insieme al figlio, in base a quanto accertato dalle fiamme gialle, attraverso una costante vendita sottocosto delle merci e il trasferimento di importanti valori aziendali (tra cui anche l’avviamento e il marchio), avrebbero distratto gran parte dei valori aziendali della fallita verso un’altra società, dello stesso settore e avrebbero nascosto le reali perdite.