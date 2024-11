“Banda della spaccata” in azione a Trecastagni con strade bloccate: portato via il bancomat di UniCredit

Nel Catanese

Non si conosce ancora quanto denaro contante ci fosse all’interno

La “banda della spaccata” colpisce ancora. Questa volta il gruppo di malviventi, con l’uso di una pala meccanica, ha prelevato la macchinetta bancomat della filiale UniCredit di corso Europa a Trecastagni, nel Catanese. Il modus operandi è sempre lo stesso: strade bloccate per poter agire indisturbati. Per blindare il perimetro hanno usato un camion e vasi rotti. L’assalto è avvenuto alle 3 di notte. Non si conosce ancora quanto denaro contante ci fosse all’interno. Sul posto i carabinieri e i militari della Sezione Investigazioni scientifica del comando provinciale dell’Arma di Catania. Le indagini sono in corso per trovare elementi utili a identificare i criminali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA