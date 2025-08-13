Barca carica di migranti si ribalta al largo di Lampedusa: almeno 20 morti

IMMIGRAZIONE

Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse

Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 20 morti. Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse.

Il bilancio è ancora provvisorio ma da quanto si è potuto apprendere, sinora sono stati recuperati 20 cadaveri. Ci sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

