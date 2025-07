Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad abbracciare Mattia e Simone, gli amici d’infanzia uccisi in un incidente stradale

dopo la tragedia

Sono stati fissati i funerali

Erano amici nella vita, sono morti contemporaneamente e lunedì verranno salutati insieme. La città di Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad abbracciare per l’ultima volta Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due diciassettenni, amici fin da bambini, che hanno perduto la vita in un violentissimo incidente stradale. I funerali sono stati fissati alle 17,30 al Duomo.

La dinamica

Erano passate da poco le 2.30 quando all’incrocio tra le centralissime via Kennedy e via San Vito i giovanissimi Mattia e Simone si sono scontrati, con lo scooter Scarabeo 125 su cui si trovavano, con una Fiat Punto. Il ciclomotore è completamente distrutto. L’automobile, anch’essa distrutta, ha poi investito una Dacia Duster parcheggiata e un albero che è stato sradicato dal terreno. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo.