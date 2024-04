Barcone si ribalta al largo di Lampedusa, ci sono tre dispersi tra cui una neonata di 4 mesi

la tragedia

Diverse persone sono finite in acqua nel tentativo di agganciare un veliero di una ong tedesca

C’è anche una neonata di 4 mesi fra i tre dispersi finiti in mare durante le operazioni di soccorso della Trotamar III. In area Sar, il veliero della ong tedesca People in motion, non appena avvistato il barchinocarico di migranti, ha fornito giubbotti di salvataggio ad alcune delle persone. E lo ha fatto in attesa dell’arrivo della motovedetta della guardia costiera.

I migranti si sono però agitati e cercando di avvicinarsi al veliero ong sono cadute in mare. L’equipaggio ha salvato 44 migranti, ma tre persone – due uomini e una neonata di 4 mesi, originari della Guinea, cheviaggiava con la madre – non sono stati recuperati.