Barriere architettoniche al Tribunale di Catania, l’avvocato disabile: «Abbatterle è un atto di civiltà»

Edilizia Giudiziaria

Ieri c'è stato un sopralluogo con il delegato della Corte d'Appello, il giudice Sebastiano Mignemi.

All’avvocato Francesco Sanfilippo non piace parlare di «battaglia» quando si discute dell’abbattimento delle barriere architettoniche. «È solo una questione di civiltà». Il legale, che da 15 anni esercita la professione forense e frequenta le aule di giustizia con la sua sedia a rotelle, da diverso tempo ha alzato la voce sulla necessità di rendere accessibile il Tribunale di Catania. Il suo grido è stato trasformato anche in un’interrogazione da parte del deputato regionale all’Ars, Ismaele La Vardera.Ma ieri è stata una giornata da segnare in agenda. Infatti l’avvocato Sanfilippo ha incontrato il giudice Sebastiano Mignemi, che da poco ha ricevuto l’incarico di delegato per l’abbattimento delle barriere architettoniche della Corte d’Appello.