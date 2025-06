Bayesan: riprendono le operazioni di recupero, a galla entro giugno

il relitto

Riprendono domani le attività per lo scafo colato a picco

Riprenderanno domani le operazioni per riportare a galla il Bayesian, il veliero affondato a Porticello la notte del 19 agosto 2024. Come è emerso dalla riunione in Capitaneria di Porto, serviranno altri 16 giorni per completare le operazioni di recupero. Se tutto va bene la nuova data per vedere l’imbarcazione tirata su sarà il 26 giugno.Alla riunione hanno preso parte i pm di Termini Imerese, gli avvocati che difendono le parti civili e tutti i consulenti. «Ci sono in campo due proposte – dice l’avvocato Mario Bellavista che assiste la famiglia del cuoco deceduto durante il naufragio – Una è quella di sollevare lo yacht da prua, una seconda da poppa. Nell’incontro si è deciso di lasciare all’impresa la decisione. Noi abbiamo chiesto le garanzie che venga tutto documentato. Deve esserci riferito ogni cambiamento dell’imbarcazione perché, a quanto ci dicono, è molto probabile che questa modalità di sollevamento porterà dei danni più o meno evidenti, allo scafo». Per completare l’intervento non verranno utilizzati sommozzatori almeno fino a quando non sarà accertata la causa del decesso del sub olandese morto durante il taglio del boma. La prossima riunione è prevista per il 25 giugno.

