Bayesian, a Quarta Repubblica un video con due particolari inediti: dal giallo della scala reale al mistero del tender

IL NAUFRAGIO

Ecco in anteprima al clip che sarà mandata in onda questa sera durante il programma condotto da Nicola Porro su Rete4

Questa sera a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro – andrà in onda un video con le immagini degli interni del Bayesian con i dettagli dei saloni, la plancia di comando, la sala macchine e la control room. Poi il giallo della scala reale che è stata trovata aperta al momento del recupero, mentre fino a poche ore prima del naufragio – come mostrano le foto che verranno mandate in onda- era chiusa dentro al suo alloggiamento. Inoltre, anche il mistero del gommone, il tender del Bayesian di cui si è tanto parlato.

