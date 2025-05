Bayesian, conto alla rovescia per il recupero del relitto: a Porticello giornalisti, troupe tv e gite in barca nell’area del naufragio

LA SCIAGURA

Il 7 maggio una riunione della Procura che darà il via alle operazioni per riportare il veliero in superficie

L’Hebo lift 2, uno delle due navi gru olandesi che partecipa alle operazioni di recupero del veliero Bayesian, è ferma a circa 600 metri dall’ingresso del porto di Porticello. Sulla banchina alcune transenne metalliche dovrebbero bloccare l’accesso alle persone nell’area dove stazionano anche le motovedette della capitaneria di porto. Il mare calmo e il sole sollevano una foschia che rende tutto grigio. Un tender fa la spola tra la grande imbarcazione e la terra portando scatoloni di rifiuti e approvvigionamenti.

C’è attesa nel borgo marinaro di Porticello, frazione di Santa Flavia, per l’inizio del recupero del veliero di 56 metri colato a picco durante una tempesta la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024, provocando la morte del magnate Mike Lynch della figlia Hannah, di Jonathan Bloomer, della moglie Judy, di Chris Morvillo e della moglie Neda, e di Thomas Recaldo. Altre 15 persone sono sopravvissute.

La prima operazione dei tecnici, della Hebo e della Smit international, sotto la supervisione della Tmc Marine (società di consulenza marittima della Gran Bretagna), sarà segare l’albero di 75 metri, il più alto al mondo, e riportarlo in superficie. Poi con l’arrivo della Hebo lift 10 (che per ora è a Termini Imerese), con la sua enorme gru, sarà portato in superficie lo scafo e trasportato nel porto di Termini Imerese. la cittadina dove ha sede la Procura che indaga sul naufragio.

A Porticello si vedono qualche giornalista di tv straniere e un paio di fotografi, mentre le troupe televisive hanno affittato il tetto-terrazza di un ristorante per sistemare le proprie postazioni. Sul lungomare siedono invece i vecchi pescatori e il recupero del veliero è uno degli argomenti principali delle loro chiacchierate.

Per Nino, uno di loro, i tre indagati per naufragio colposo – il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio inglese Matthew Griffiths – , non hanno grandi responsabilità: «L’altro veliero, il Sir Robert Baden Powell – dice – che era accanto al Bayesian ha resistito perché evidentemente l’equipaggio era sveglio e ha messo la prua contro le onde. Quelli del Bayesian non hanno fatto in tempo, erano posizionati di lato: il vento e le onde hanno fatto inclinare il veliero col suo lungo albero che ha imbarcato acqua ed è colato a picco. Non esistono barche inaffondabili».