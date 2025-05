Bayesian, fissate le tappe per il recupero del relitto: ecco quando il veliero sarà portato in superficie

IL NAUFRAGIO

In questi giorni dovrebbero iniziare i lavori del taglio dell’albero dell’imbarcazione, lungo 72 metri, che resterà a fondo e sarà recuperato in un secondo momento

Si è conclusa la riunione operativa nell’ufficio circondariale di Porticello per il recupero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno al largo della borgata marinara del Palermitano.

Nel corso del briefing sono state comunicate le date dell’operazione che porterà entro 20 giorni lo scafo in superficie. In questi giorni dovrebbero iniziare i lavori del taglio dell’albero dell’imbarcazione, lungo 72 metri, che resterà a fondo e sarà recuperato in un secondo momento. Poi una volta che la gru più grande, la Hebo Lift 10, raggiungerà la zona del naufragio dal vicino porto di Termini Imerese inizieranno le manovre vere e proprie per il recupero del veliero.

. È stato stabilito che ogni modifica che sarà apportata allo scafo nel corso delle operazioni verrà filmata e segnalata. Successivamente l’imbarcazione sarà trasferita a Termini Imerese dove inizieranno i lavori dei consulenti nominati dalla Procura e dalle parti che dovranno accertare le cause del naufragio.

«Si sono concordate le modalità per il recupero del relitto con i tecnici che se ne occuperanno. Alcuni di noi hanno chiesto delle garanzie perché alcune parti non vengano toccate in quanto sono quelle che per noi sono determinanti per dimostrare le responsabilità», ha detto l’avvocato Mario Bellavista appena uscito dal briefing a Porticello sul recupero del Bayesian.

Bellavista è il legale della moglie di Thomas Recaldo, cuoco del veliero affondato il 19 agosto scorso. Alla riunione era presenti, tra gli altri, anche il sostituto della procura di Termini Imerese che coordina le indagini, Raffaele Cammarano.

«E’ stato spiegato tutto e ci sono stati dati – ha aggiunto – pure i tempi per svolgere queste attività: venti giorni, un mese, a partire da ora, per tirare su l’imbarcazione e trasferirla al porto di Termini Imerese; altri venti giorni per bonificarla; e ulteriori venti giorni per accertare cosa c’è dentro. Tutto questo sarà ripreso e registrato in modo che ogni modifica e spostamento di oggetti sia certificato».

In riferimento al primo step, il legale ha spiegato che «verrà tagliato l’albero e la catena dell’ancora e lentamente lo scafo verrà tirato su. Quando sarà a pelo d’acqua, dall’imbracatura si inizieranno le procedure per lo svuotamento dell’acqua. E lo si farà accedendo da alcuni portelloni aperti, così come descritto dai consulenti, tra cui alcuni a prua. Pr quando riguarda gli altri portelloni, se aperti o chiusi, lo vedremo in seguito».

«La prima cosa che faranno – ha proseguito – sarà il taglio dell’albero che poi sarà recuperato. I dati grezzi degli impianti di bordo, quello di videosorveglianza e degli strumenti di navigazione, saranno messi a disposizione delle parti a giugno, Ma l’analisi di questi dati, anche in questo caso, sarà fatta successivamente».