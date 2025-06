Bayesian, gli inquirenti seguono le operazioni di recupero

Porticello

Il punto sull'operazione di Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale

«L’operazione in corso in questo momento è quella dello svuotamento delle parti accessibili dell’unità dove si può arrivare con le idrovore senza toccare nulla. Una volta conclusa questa prima operazione di svuotamento che andrà ad alleggerire i pesi, la barca verrà posta in galleggiamento in modo tale da effettuare le prove richieste dal perito della Procura». Lo ha detto Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale.