Bayesian, i sub entrano nello scafo alla ricerca dei superstiti

Cronaca

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nello scafo del Bayesian da una vetrata. Per scardinare il vetro di 3 centimetri sono stati necessari alcuni martinetti, realizzati da un fabbro di Porticello che fa lavori per le imbarcazioni. Da quel varco sono riusciti ad arrivare negli spazi comuni della barca ma non ancora nelle cabine. Potrebbe servire del tempo anche perché alcuni ingressi potrebbero essere ostruiti. Le immersioni proseguono nonostante il veliero sia appoggiato sulla fiancata di dritta, una posizione che rende difficili le operazioni che proseguiranno nelle prossime ore.