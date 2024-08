Bayesian, il comandante non risponde alle domande dei pm. Il legale: «È molto provato»

Le indagini

James Cutfield, il comandante dello yacht di lusso affondato davanti a Porticello si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Termini Imerese, James Cutfield, ilcomandante del veliero Bayesian affondato davanti a Porticello, nel palermitano, il 19 agosto.Cutfield è indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Il comandante è difeso dagli avvocati Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia, che hanno lasciato la sala congressi dell’hotel Domina dove il loro assistito è stato interrogato.

«Il comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere per due fondamentali ragioni. Uno che è molto provato. La seconda ragione che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta e completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati che al momento non possediamo. Al momento non sappiamo se ci sono altri indagati». Ha detto l’avvocato Giovanni Rizzuti.

