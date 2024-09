Bayesian, il magnate inglese Mike Lynch è morto annegato: lo conferma l’autopsia

Naufragio

Era stato trovato nella prima cabina insieme ai coniugi Bloomer e Morvillo

E’ stata eseguita l’autopsia, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, sul corpo di Mike Lynch, il magnate inglese morto nell’affondamento del veliero Bayesian colato a picco davanti alle coste palermitano lo scorso 19 agosto. Lynch era stato trovato nella prima cabina insieme ai coniugi Bloomer e Morvillo. Per l’imprenditore come per la coppia servono nuove analisi per accertare se siano deceduti per annegamento o per l’esaurimento dell’ossigeno presente in una bolla d’aria che si era formata nella cabina. Sempre oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Recaldo Thomas, lo chef e unico componente dell’equipaggio trovato fuori dallo scafo dai sub dei vigili del fuoco senza vita.