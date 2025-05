Bayesian, la gru galleggiante avvia le operazioni di recupero

Termini Imerese

La gru galleggiante Hebo Lift 10 è arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, per le operazioni di recupero del superyacht Bayesian dai fondali marini al largo della costa settentrionale della Sicilia. Il mezzo da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d’Europa. È arrivata in anticipo dopo il passaggio da Rotterdam, nei Paesi Bassi, e sta completando l’assemblaggio delle attrezzature per il sollevamento pesante e il reclutamento degli esperti di recupero marittimo impegnati nel progetto. Il pontone galleggiante multiuso Hebo Lift 2, l’altra imbarcazione impiegata, è arrivata al porto di Termini Imerese giovedì e, insieme al suo equipaggio specializzato in recupero, dovrebbe lasciare Termini Imerese oggi alla volta del cantiere.