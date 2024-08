Bayesian, parla l’ex comandante: «Nave oltre i limiti operativi»

Le ipotesi

Stephen Edwards ha condotto lo yacht di lusso dal 2015 al 2020, e scrive sul Linkedin le sue considerazioni sul naufragio

James Cutfield, comandante dello yacht di lusso Bayesian naufragato nei giorni scorsi a Porticello, nel Palermitano, si è avvalso della facoltà di non rispondere Ma nel frattempo il suo predecessore interviene sulla dinamica. Secondo Stephen Edwards, che ha condotto l’imbarcazione dal 2015 al 2020, i portellone sul lato sinistro «al 100% non era aperto». Ha inoltre aggiunto, in un intervento su Linkedin, che con un’inclinazione di 45 gradi e i bocchettoni della sala macchine aperti, la barca può avere «seri problemi» e «inizia a imbarcare acqua». Non c’era obbligo di tenere la deriva mobile abbassata; con un cambio repentino delle condizioni meteo, l’equipaggio aveva un «tempo breve per reagire». Davanti alle coste di Porticiello, aggiunge l’uomo che ha comandato il velieroper cinque anni, il Bayesian sarebbe andato «oltre i suoi limiti operativi».

