Bayesian, sabato le prime due autopsie sulle vittime

il naufragio

Il veliero colato a picco durante una tempesta, il 19 agosto, davanti alle coste palermitane di Porticello

Verranno eseguite sabato, dai medici dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, le prime due autopsie sulle vittime del naufragio del veliero Bayesian, colato a picco durante una tempesta, il 19 agosto, davanti alle coste palermitane. A perdere la vita nell’incidente, per cui sono indagati il comandante della nave, l’ufficiale di macchina e il marinaio in turno in plancia, sono stati il magnate inglese Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah, l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, il banchiere Jonathan Bloomer e la moglie Judith e il cuoco di bordo Recaldo Thomas, unico deceduto dell’equipaggio. Agli esami parteciperanno i consulenti degli indagati che rispondono di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.

