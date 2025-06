Bayesian: si accelera sul recupero dello yacht, previsto per sabato

Nel Palermitano

Tmc Marine, scorsa settimana lavori sono stati rapidi

C’è stata un’accelerazione delle operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello ad agosto dello scorso anno: il recupero dal fondale marino è previsto per il prossimo fine settimana tra il 21 e il 22 giugno. Lo comunica la società Tmc che sta coordinando l’intervento. Ieri è stato tagliato l’albero di 72 metri della nave utilizzando un utensile di precisione a filo diamantato telecomandato. Questo ha permesso allo scafo della nave di posizionarsi quasi in verticale con il supporto di imbracature di sollevamento. Nei prossimi giorni, tubi flessibili e tappi saranno installati negli sfiati del serbatoio di dritta, ora accessibili, che in precedenza si trovavano direttamente sul fondale marino, a 50 metri di profondità. Dopo il completamento di questi lavori l’imbarcazione verrà delicatamente sollevata in posizione completamente verticale tenuta dalle cinghie di sollevamento in acciaio fissate nella gru Hebo Lift 10. In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli e del completamento di tutti gli altri preparativi, il veliero verrà sollevato in superficie dall’Hebo Lift 10 sabato. Una volta recuperato, lo yacht verrà mantenuto in posizione verticale per tutta la notte, prima di essere trasportato con cura dall’Hebo Lift 10 nel porto di Termini Imerese lunedì, dove lo scafo verrà successivamente sollevato sulla struttura in acciaio appositamente realizzata che attende in banchina. I lavori di recupero sono progrediti rapidamente negli ultimi sette giorni. La sezione di poppa della nave è stata sollevata temporaneamente utilizzando la gru per consentire ai soccorritori di installare le imbracature di sollevamento sotto lo scafo. “Il complesso lavoro di recupero in sicurezza della Bayesian è stato portato avanti rapidamente la scorsa settimana dal personale degli appaltatori – dice Marcus Cave responsabile della Tmc Marine – Se tutto procederà correttamente, il recupero finale della nave avrà luogo questo fine settimana e porterà alla sua definitiva consegna in sicurezza alle autorità di Termini Imerese”.

