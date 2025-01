B&b di Acireale con posti letto in più di quelli consentiti: prevista una sanzione

Nel Cat

I controlli di Polizia hanno inoltre accertato, sempre sul territorio acese, diverse infrazioni stradali che hanno comportato l’elevazione di sanzioni per quasi 8mila euro

La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un articolato controllo straordinario del territorio ad Acireale, finalizzato, da un lato, a verificare l’osservanza della normativa di settore delle attività commerciali e, dall’altro, ad assicurare il rispetto delle nuove norme del Codice della strada.

L’attività, coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, ha visto impegnati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Catania, unitamente agli equipaggi del reparto “Annona” della Polizia Locale.

Una prima fase del controllo è stata dedicata agli accertamenti in alcuni esercizi commerciali del territorio acese e, nello specifico, l’attenzione dei poliziotti è stata rivolta al controllo di una struttura ricettiva della città dove sono emerse non poche irregolarità amministrative e fiscali.

In particolare, è stata accertata la mancata esposizione del listino prezzi e la sistemazione di posti letto in eccesso rispetto a quelli regolarmente autorizzati per l’attività di b&b, è stata in particolare rilevata una grave difformità edilizia, con la trasformazione del sottotetto in un locale con una diversa destinazione d’uso. Inoltre, ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per verificare il corretto inserimento degli ospiti presenti sul portale “alloggiati web” del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Al gestore della struttura verrà comminata una sanzione dai vari uffici preposti sia per le violazioni amministrative sia per quelle fiscali.

Nella seconda fase del servizio di controllo, gli agenti del Commissariato di Acireale hanno istituito in tutto il territorio comunale numerosi posti di controllo che hanno permesso di identificare complessivamente 195 persone a bordo di 90 veicoli e di rilevare diverse infrazioni stradali che hanno comportato l’elevazione di sanzioni per quasi 8mila euro.

I poliziotti hanno trovato sette automobilisti sprovvisti della necessaria e periodica revisione dei mezzi che ha determinato l’immediata sospensione del mezzo dalla circolazione. Un veicolo è stato posto sotto sequestro perché sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile, mentre un altro mezzo è stato posto a fermo amministrativo perché alla guida è stata trovata una persona alla quale era stata revocata la patente.