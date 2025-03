Becca un ladro ad armeggiare nella sua auto e lo accoltella ma lui reagisce con un cacciavite: entrambi feriti

FURTO SVENTATO

È successo in contrada Giambrone una zona periferica di Partinico

Ha sorpreso il ladro che cercava di portargli via l’auto e per cercare di sventare il furto si è avventato contro di lui e lo ha ferito con un coltello.

L’uomo, 47 anni, si è accorto guardando dalla finestra che una persona stava cercando di rubare la sua vettura, in via Cammarata, contrada Giambrone una zona periferica di Partinico (Palermo). E’ sceso in strada armato di coltello e lo ha ferito. Il ladro, 44 anni, si è difeso con un grosso cacciavite utilizzato per aprire l’auto e lo ha colpito in testa provocandogli una ferita.