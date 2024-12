Beccato in auto con i “ferri del mestiere”: denunciato a Catania

Carabinieri

L'uomo, un 36enne di Adrano, è stato sorpreso a bordo di un'auto dentro la quale aveva cercato di nascondersi per sfuggire al controllo dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti, un pregiudicato di Adrano di 36 anni, ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Erano le 15.00 circa, quando i Carabinieri a bordo della gazzella, transitando nei pressi della via Crocifisso, hanno adocchiato una Nissan Micra ferma a margine della carreggiata dentro la quale, il conducente, alla vista della pattuglia, si è abbassato come per nascondersi.

Questo atteggiamento sospetto ha indotto i militari a fermarsi per controllarlo, quindi, acquisiti i suoi documenti, i Carabinieri hanno contattato la Centrale Operativa per i necessari accertamenti nella Banca Dati Unificata delle Forze dell’Ordine. Dopo poco, gli operatori della Centrale hanno elencato ai colleghi la lunga sfilza di precedenti a carico del 36enne, soprattutto per reati contro il patrimonio, pertanto, l’equipaggio ha deciso di procedere ad una perquisizione.

L’intuizione si è rivelata corretta perché, nel vano porta bagagli, nascosto vicino alla ruota di scorta, i Carabinieri hanno scovato un nutrito “set” di attrezzi adoperati per lo scasso e la forzatura di serrature.