Beni mobili e immobili per un valore di 700mila euro sequestrati ad uomo del clan “Sanfilippo”

Caltanissetta

L’attività investigativa è stata avviata su input della Direzione Distrettuale Antimafia a seguito dell’operazione “Chimera”, da cui è emerso il ruolo di quel cittadino gelese quale referente della ''stidda mazzarinese”

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito un decreto, emesso dal tribunale-sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura nissena, con il quale è stato disposto il sequestro di due unità immobiliari, un’impresa con relativo patrimonio aziendale e rapporti bancari, per un valore complessivo di circa 700 mila euro, riconducibili a un soggetto accusato di appartenere al sodalizio mafioso “Sanfilippo”.