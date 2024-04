Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Ustica: dopo le polemiche arriva la revoca

IL CASO

Approvata dal Consiglio comunale una modifica del regolamento che prevede la decadenza delle onorificenze per tutti i defunti

Benito Mussolini e i gerarchi fascisti non sono più cittadini onorari dell’isola di Ustica. Con un emendamento, approvato stamani dal consiglio comunale, è stato modificato il regolamento: le onorificenze decadono per tutti i defunti.

La polemica a Ustica sulla cittadinanza onoraria assegnata a Benito Mussolini e ad altri gerarchi fascisti nel 1924 era scoppiata nei giorni scorsi dopo che era stato presentata una propostoa di delibera della maggioranza che prevedeva appunto che «il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico» potessero «essere deliberate dal Consiglio comunale solo se la persona è ancora in vita». Su queste tre righe finali del documento i consiglieri d’opposizione avevano presentato un emendamento, annunciando battaglia in aula.

Atto di civiltà

«Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e ai gerarchi fascisti Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori è oggi un atto di civiltà dovuto a tutti coloro che furono vittime delle leggi razziali e che morirono per difendere la libertà e la democrazia nel nostro paese», avevano detto i consiglieri del gruppo consiliare “Tutti insieme per Ustica” Diego Altezza (capogruppo), Martina Natale e Maria Ailara.

Il regolamento cittadinanze onorarie, proposto dall’amministrazione di destra guidata dal sindaco Salvatore Militello, mirava a impedire la revoca della cittadinanza onoraria a tutti coloro che l’hanno ottenuta e che sono defunti. Ma questa mattina è stato appunto approvato l’emendamento dell’opposizione e che prevede la revocata della cittadinanza onoraria per i defunti e quindi anche per Benito Mussolini e i gerarchi fascisti.

Con la modifica del regolamento approvata stamattina, oltre a Benito Mussolini e ai gerarchi fascisti, il Comune di Ustica toglie la cittadinanza a tutti i personaggi ai quali era stata conferita e che sono ormai defunti: tra questi Mike Bongiorno, Lucio Messina, l’inventore del Tridente d’oro della prestigiosa rassegna subacquea dell’isola e tutti i vincitori del premio che di default diventavano cittadini onorari dell’isola di Ustica come l’astronauta americano Malcom Scott Carpenter, Walt Disney, Jacques-Yves Cousteau, Folco Quilici, Enzo Maiorca e tanti altri.

