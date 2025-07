Biancavilla, bruciano oltre 134 ettari di terreni alle Vigne: bosco in fiamme, evacuati anche i giovani scout

IL ROGO

I ragazzini sono stati portati nella chiesa del SS. Salvatore. Sono stati allontanati anche parecchi villeggianti dalle abitazioni della zona

Almeno un’ottantina di giovani scout provenienti da diverse zone della Sicilia, e un gruppo da Acireale, sono stati evacuati nella serata di ieri per via dell’imponente incendio che si è sviluppato a Biancavilla, nella zona delle Vigne, tra le contrade Palazzolo, Pomice e Argentieri. Il rogo, le cui operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ha devastato oltre 134 ettari di territorio, bosco e sottobosco, ed era visibile anche dai territori vicini per la sua vastità.

I ragazzini sono stati portati nella chiesa del Santissimo Salvatore, a Biancavilla, dove hanno atteso l’arrivo dei familiari. Non ci sono intossicati né feriti, l’evacuazione del campo scout è avvenuta in via precauzionale. A essere state evacuate sono state anche diverse abitazioni nella zona a cavallo tra Biancavilla e Ragalna: quella delle Vigne è la porzione del territorio privilegiata per la villeggiatura.