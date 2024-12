Biancavilla, la polizia incontra i piccoli pazienti di pediatria

L'iniziativa

Gli agenti hanno percorso i corridoi del reparto donando ai piccoli alcuni gadget e rivolgendo loro gli auguri per le imminenti festività ma anche per una completa guarigione e un pronto rientro a casa.

Incontro a sorpresa quello con la Polizia di Stato che ha visto protagonisti i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biancavilla.

Particolarmente calorosa l’accoglienza che il Direttore Sanitario dott. Giovanni Bandieramonte, il primario del reparto dott. Placido Pennisi, i medici e gli operatori sanitari hanno riservato al dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e ai suoi collaboratori.

L’incontro si è svolto in un clima di serenità ed è stato in grado di regalare tanti sorrisi ai bambini, che in questo periodo, vicino alle festività natalizie, sono lontani dalle famiglie e dai loro amici.

Tantissime le domande che i piccoli, con sguardi emozionati, hanno rivolto ai poliziotti, curiosità, in particolare, legate alla divisa che gli agenti indossano o alle auto che quotidianamente utilizzano per il loro servizio. Non sono mancate neanche le tante foto di rito.

Momenti di grande emozione e soddisfazione per i piccoli, ma anche per i poliziotti che tornano ai in ufficio arricchiti dalla bellissima esperienza.

Un gesto di solidarietà che testimonia la vicinanza della Polizia di Stato ai piccoli e alle loro famiglie, proprio in questo momento di difficoltà.

Gratitudine è stata espressa al dirigente del Commissariato di Adrano dal Direttore Sanitario per l’attenzione e la sensibilità testimoniata verso i piccoli ricoverati e per il lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono quotidianamente.