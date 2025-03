Bici giù dai Murazzi, un altro processo per uno dei condannati

Giudiziaria

Le accuse saranno di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto nel carcere minorile Ferrante Aporti dove il giovane è detenuto

Dovrà affrontare un altro processo uno dei tre giovanissimi condannati per il caso di Mauro Glorioso, lo studente palermitano che nel gennaio del 2023 rimase ferito in modo gravissimo, a Torino, dopo essere stato colpito da una bici lasciata cadere all’alto dell’argine dei Murazzi del Po. Questa volta le accuse saranno di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto nel carcere minorile Ferrante Aporti, dove l’imputato, oggi non ancora diciottenne, era stato portato dopo l’arresto e dove è ancora detenuto.Il 4 novembre del 2023 il giovane, mentre voleva uscire dalla propria stanza detentiva senza il permesso della direzione e senza attività da seguire, avrebbe colpito al viso un agente di polizia penitenziaria facendo passare il braccio attraverso il foro della porta a gabbia. Inoltre gli avrebbe dato del “Buscetta” e dello «sbirro di m. …».Oggi l’imputato è stato rinviato a giudizio. L’apertura del processo è prevista il 7 ottobre.

